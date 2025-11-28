Матчи Скрыть

Черноморец
19:00
ШинникНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
23:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
22:45
СассуолоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия М
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Метц
22:45
РеннНе начат

Гендиректор "Балтики": зимой не будем устраивать распродажу

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал, что клуб не собирается расставаться со своими лидерами в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Балтика"
"Поиск игроков - процесс постоянный. Если кто-то уйдёт, на его место придёт качественная замена. При этом мы понимаем значимость наших игроков. Этой зимой мы точно не будем устраивать распродажу. Наш клуб долго и кропотливо собирал нынешний состав. И мы его очень сильно ценим", - сказал Измайлов в интервью "СЭ".

После 16 сыгранных туров чемпионата России "Балтика" занимает пятую строчку в турнирной таблице с 29 набранными очками. Калининградцы отстают на пять баллов от лидирующего "Краснодара".

Напомним, что в прошедшем сезоне "Балтика" выиграла Первую Лигу, набрав 69 очков, и завоевала путевку в РПЛ.

В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграют против "Спартака" на своём поле. Игра пройдёт в субботу, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

