"Поиск игроков - процесс постоянный. Если кто-то уйдёт, на его место придёт качественная замена. При этом мы понимаем значимость наших игроков. Этой зимой мы точно не будем устраивать распродажу. Наш клуб долго и кропотливо собирал нынешний состав. И мы его очень сильно ценим", - сказал Измайлов в интервью "СЭ".
После 16 сыгранных туров чемпионата России "Балтика" занимает пятую строчку в турнирной таблице с 29 набранными очками. Калининградцы отстают на пять баллов от лидирующего "Краснодара".
Напомним, что в прошедшем сезоне "Балтика" выиграла Первую Лигу, набрав 69 очков, и завоевала путевку в РПЛ.
В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграют против "Спартака" на своём поле. Игра пройдёт в субботу, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Гендиректор "Балтики": зимой не будем устраивать распродажу
Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал, что клуб не собирается расставаться со своими лидерами в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Балтика"