Полузащитник ЦСКА: хочется завоевать с командой все возможные трофеи

"Хотел бы я однажды забить золотой гол за ЦСКА как Тошич? Да, я очень хотел бы забить гол за ЦСКА и выиграть трофей! Мне хочется завоевать с ЦСКА все возможные трофеи", - сказал Попович в интервью "РБ Спорт".
Матия Попович в текущем сезоне принял участие в шести матчах во всех турнирах за ЦСКА, отметился одним забитым мячом и отдал две голевые передачи.
После 16 сыгранных туров "армейцы" занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 33 набранных очка. Красно-синие отстают от лидирующего "Краснодара" на один балл.
Следующий матч ЦСКА сыграет против "Оренбурга" на своём поле в рамках 17-го тура чемпионата России. Игра пройдёт в субботу, 29 ноября. СТартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Фото: ПФК ЦСКА