Тарханов назвал фаворита в матче "Балтики" и "Спартака"

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ "Балтика" - "Спартак".
Фото: РПЛ
- Сейчас у "Спартака" настроение лучше, конечно. Произошла смена тренера, две игры выиграли. Настрой у красно-белых будет хороший. "Балтика", конечно, неприятная команда, которая хорошо обороняются, контратакуют. Но "Спартак" все равно фаворит в этом матче.

"Балтика" и "Спартак" встретятся в рамках 17-го тура Российской Преьер-Лиги завтра, 29 ноября. Матч пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и начнется в 19:30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В активе калининградцев, находящихся на 5-й строчке, на один балл больше.

Источник: "Матч ТВ"

