Тарханов назвал фаворита в матче "Балтики" и "Спартака"

- Сейчас у "Спартака" настроение лучше, конечно. Произошла смена тренера, две игры выиграли. Настрой у красно-белых будет хороший. "Балтика", конечно, неприятная команда, которая хорошо обороняются, контратакуют. Но "Спартак" все равно фаворит в этом матче.
"Балтика" и "Спартак" встретятся в рамках 17-го тура Российской Преьер-Лиги завтра, 29 ноября. Матч пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде и начнется в 19:30 по московскому времени.
На данный момент красно-белые набрали 28 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. В активе калининградцев, находящихся на 5-й строчке, на один балл больше.
Источник: "Матч ТВ"