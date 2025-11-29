Кафанов – о шансах Торопа попасть в сборную: он такой же кандидат, как и остальные

"Кандидатура Торопа рассматривалась в прошлом футбольном сезоне-2023/24 на июньский сбор. Он провел весь кубковый путь армейцев и внес вклад в то, чтобы довести команду до финала. На сегодняшний день он такой же кандидат в сборную, как и все остальные", — приводит слова Кафанова "Советский спорт".
Владиславу Торопу 22 года. Он является вторым вратарем ЦСКА после Игоря Акинфеева. В нынешнем сезоне он принял участие в 12-ти встречах за армейцев, в которых пропустил 9 голов. В четырех матчах Тороп сохранил ворота красно-синих в неприкосновенности.
В 17-м туре чемпионата России ЦСКА на домашней арене встретится с "Оренбургом". Матч состоится в субботу, 29 ноября. Начало – в 16:30 по московскому времени. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 0:0.
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, возможно ли включение голкипера ЦСКА Владислава Торопа в состав национальной команды.
Фото: ПФК ЦСКА