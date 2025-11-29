Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
14:00
УфаНе начат
Волга Ул
14:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

Кафанов – о шансах Торопа попасть в сборную: он такой же кандидат, как и остальные

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, возможно ли включение голкипера ЦСКА Владислава Торопа в состав национальной команды.

Фото: ПФК ЦСКА
"Кандидатура Торопа рассматривалась в прошлом футбольном сезоне-2023/24 на июньский сбор. Он провел весь кубковый путь армейцев и внес вклад в то, чтобы довести команду до финала. На сегодняшний день он такой же кандидат в сборную, как и все остальные", — приводит слова Кафанова "Советский спорт".

Владиславу Торопу 22 года. Он является вторым вратарем ЦСКА после Игоря Акинфеева. В нынешнем сезоне он принял участие в 12-ти встречах за армейцев, в которых пропустил 9 голов. В четырех матчах Тороп сохранил ворота красно-синих в неприкосновенности.

В 17-м туре чемпионата России ЦСКА на домашней арене встретится с "Оренбургом". Матч состоится в субботу, 29 ноября. Начало – в 16:30 по московскому времени. В первом круге РПЛ команды сыграли вничью со счетом 0:0.

