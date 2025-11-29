"Балтика" — "Спартак": где смотреть трансляцию 17-го тура чемпионата России

Сегодня, 29 ноября, "Балтика" примет "Спартак" в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на "Ростех Арене" в Калининграде. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой в прямом эфире можно на телеканале "Матч ТВ". Интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.
В первом круге РПЛ "Балтика" обыграла "Спартак" со счетом 3:0. На данный момент московская команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После 16-ти туров красно-белые записали в свой актив 28 очков. Команда из Калининграда располагается на пятом месте, имея преимущество над "Спартаком" в одно очко. В следующий раз "Балтика" сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 7 декабря. 6 числа "Спартак" встретится с московским "Динамо".