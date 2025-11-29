Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
14:00
Нижний НовгородНе начат
ЦСКА
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
СКА-ХабаровскНе начат
Чайка
14:00
УфаНе начат
Волга Ул
14:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
ЛидсНе начат
Сандерленд
18:00
БорнмутНе начат
Эвертон
20:30
НьюкаслНе начат
Тоттенхэм
23:00
ФулхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Мальорка
16:00
ОсасунаНе начат
Барселона
18:15
АлавесНе начат
Леванте
20:30
АтлетикНе начат
Атлетико
23:00
ОвьедоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
17:00
УдинезеНе начат
Дженоа
17:00
ВеронаНе начат
Ювентус
20:00
КальяриНе начат
Милан
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
17:30
КельнНе начат
Бавария
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хоффенхайм
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
Боруссия ДНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Монако
19:00
ПСЖНе начат
Париж
21:00
ОсерНе начат
Марсель
23:05
ТулузаНе начат

"Балтика" — "Спартак": где смотреть трансляцию 17-го тура чемпионата России

Во сколько начнется прямая трансляция матча 17-го тура РПЛ между "Балтикой" и "Спартаком".
Фото: РИА Новости
Сегодня, 29 ноября, "Балтика" примет "Спартак" в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на "Ростех Арене" в Калининграде. Судейскую бригаду возглавит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой в прямом эфире можно на телеканале "Матч ТВ". Интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию игры.

В первом круге РПЛ "Балтика" обыграла "Спартак" со счетом 3:0. На данный момент московская команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. После 16-ти туров красно-белые записали в свой актив 28 очков. Команда из Калининграда располагается на пятом месте, имея преимущество над "Спартаком" в одно очко. В следующий раз "Балтика" сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 7 декабря. 6 числа "Спартак" встретится с московским "Динамо".

