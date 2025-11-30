Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Ахмат
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Вильярреал1 тайм
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Белоус: Дмитрий Баринов — средний, не выдающийся футболист

Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус считает, что возможный уход из команды полузащитника и капитана Дмитрия Баринова не станет проблемой.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я считаю, что Баринов — хороший, средний футболист. Но не выдающийся игрок, поэтому говорить, что в "Локомотиве" произойдут тектонические сдвиги, я бы не стал. Уходит? Замечательно, посмотрим, как он проявит себя проявит в другом клубе", — передает слова Белоуса "Евро-Футбол.Ру".

Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". За первую команду железнодорожников Баринов выступает с 2015 года. На данный момент он провел за "Локо" 272 матча, забил 12 мячей и отдал 27 результативных передач. Дмитрий выиграл с "Локомотивом" чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.

Контракт Баринова с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

