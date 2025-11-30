Белоус: Дмитрий Баринов — средний, не выдающийся футболист

"Я считаю, что Баринов — хороший, средний футболист. Но не выдающийся игрок, поэтому говорить, что в "Локомотиве" произойдут тектонические сдвиги, я бы не стал. Уходит? Замечательно, посмотрим, как он проявит себя проявит в другом клубе", — передает слова Белоуса "Евро-Футбол.Ру".
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". За первую команду железнодорожников Баринов выступает с 2015 года. На данный момент он провел за "Локо" 272 матча, забил 12 мячей и отдал 27 результативных передач. Дмитрий выиграл с "Локомотивом" чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Контракт Баринова с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус считает, что возможный уход из команды полузащитника и капитана Дмитрия Баринова не станет проблемой.
