Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Ахмат
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
0 - 1 0 1
Вильярреал1 тайм
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Галактионов рассказал о причинах отсутствия Воробьева на матч с "Ростовом"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал отсутствие нападающего команды Дмитрия Воробьева в стартовом составе на игру с "Ростовом".
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"У него неоптимальное состояние, много пропустил, практически месяц был без тренировочного процесса, без игровой составляющей. Поэтому в отдельно взятых матчах выходил на замену. Приняли решение, что Николай Комличенко выйдет в стартовом составе, а Воробьёв появится по ходу матча", - сказал Галактионов в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 30 ноября пройдёт матч между "Ростовом" и "Локомотивом" в рамках 17-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Дмитрий Воробьёв в текущем сезоне в составе "железнодорожников" принял участие в 19 матчах, отметился девятью забитыми мячами и отдал три голевые передачи.

На данный момент красно-зелёные занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 31 набранным очком.

