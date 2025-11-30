"У него неоптимальное состояние, много пропустил, практически месяц был без тренировочного процесса, без игровой составляющей. Поэтому в отдельно взятых матчах выходил на замену. Приняли решение, что Николай Комличенко выйдет в стартовом составе, а Воробьёв появится по ходу матча", - сказал Галактионов в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 30 ноября пройдёт матч между "Ростовом" и "Локомотивом" в рамках 17-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Дмитрий Воробьёв в текущем сезоне в составе "железнодорожников" принял участие в 19 матчах, отметился девятью забитыми мячами и отдал три голевые передачи.
На данный момент красно-зелёные занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 31 набранным очком.
Галактионов рассказал о причинах отсутствия Воробьева на матч с "Ростовом"
