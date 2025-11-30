Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
1 - 3 1 3
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
Рубин2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 2 0 2
БрайтонЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Арсенал2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Вольфсбург2 тайм
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Гавр
0 - 0 0 0
Лилль2 тайм
Лорьян
3 - 1 3 1
Ницца2 тайм
Анже
0 - 1 0 1
Ланс2 тайм
Лион
22:45
НантНе начат

Адиев - о поражении в матче с "Краснодаром": не осталось ни сил, ни эмоций

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев прокомментировал поражение команды от "Краснодара" (0:5) в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Заслуженная победа "Краснодара", ничего другого не скажешь. У нас не осталось ни сил, ни эмоций, всё-таки с 23 по 30 ноября сыграли три матча. Много игроков травмировалось, много эмоций и сил потратили в этих играх. Поэтому ничего не успевали", - сказал Адиев в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 30 ноября "Крылья Советов" проиграли на выезде "Краснодару" со счётом 0:5. Для самарского клуба это восьмое поражение в текущем чемпионате.

На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 11 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 17 набранных очков.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Балтики". Игра пройдёт в воскресенье, 7 декабря.

