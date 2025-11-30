"Заслуженная победа "Краснодара", ничего другого не скажешь. У нас не осталось ни сил, ни эмоций, всё-таки с 23 по 30 ноября сыграли три матча. Много игроков травмировалось, много эмоций и сил потратили в этих играх. Поэтому ничего не успевали", - сказал Адиев в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 30 ноября "Крылья Советов" проиграли на выезде "Краснодару" со счётом 0:5. Для самарского клуба это восьмое поражение в текущем чемпионате.
На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 11 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 17 набранных очков.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Балтики". Игра пройдёт в воскресенье, 7 декабря.
Адиев - о поражении в матче с "Краснодаром": не осталось ни сил, ни эмоций
Фото: ФК "Крылья Советов"