"Эмоции могут быть только положительными после такой победы над "Спартаком", дома, при почти 20 тысячах зрителей. Можно сказать, что в Калининграде вчера был настоящий праздник", - сказал Измайлов в интервью "СЭ".
В субботу, 29 ноября "Балтика" принимала на своём стадионе "Ростех Арена" московский "Спартак". Калининградцы обыграли красно-белых со счётом 1:0, играя с 30-й минуты в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова. Единственный гол в матче забил Николай Титков.
На данный момент подопечные Андрея Талалаева занимают пятую позицию в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 32 набранных очка.
Напомним, что в первом круге РПЛ "Балтика" тоже обыграла московский "Спартак" со счётом 3:0.
Гендиректор "Балтики" - о победе над "Спартаком": в Калининграде был праздник футбола
Фото: ФК "Балтика"