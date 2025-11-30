Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
5 - 0 5 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
1 - 3 1 3
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Зенит
1 - 0 1 0
Рубин2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
РоторЗавершен
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
НефтехимикЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 2 0 2
БрайтонЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Челси
0 - 0 0 0
Арсенал2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 3 2 3
ВильярреалЗавершен
Севилья
0 - 2 0 2
БетисЗавершен
Сельта
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
2 - 1 2 1
ТориноЗавершен
Пиза
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
Фиорентина1 тайм
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
ШтутгартЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Вольфсбург2 тайм
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
1 - 2 1 2
БрестЗавершен
Гавр
0 - 0 0 0
Лилль2 тайм
Лорьян
3 - 1 3 1
Ницца2 тайм
Анже
0 - 1 0 1
Ланс2 тайм
Лион
22:45
НантНе начат

Черчесов - о победе над "Динамо": настрой был правильным

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов прокомментировал победу "Ахмата" над московским "Динамо" (2:1) в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
"Непростой матч, хотели выиграть. Настрой был правильным, но настороженность была. Говорили о стандартах, но прозевали, пропустили. Уступали в счёте, но ребята потом выполнили то, о чём говорили в перерыве. Видел, как они хотели играть, что делали. То, что планировали, не работало, перестроились в первом тайме", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".

"Ахмат" обыграл московское "Динамо" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиге на своём домашнем стадионе. У хозяев отличились Георгий Мелкадзе и Усман Ндонг, реализовавший пенальти. В составе гостей единственный гол забил Муми Нгамалё.

Отметим, что это первая победа грозненцев с 27 сентября. Тогда команда обыграла "Акрон" (3:0).

На данный момент подопечные Станислава Черчесова находятся на 10 позиции в турнирной таблице чемпионата России с 19 набранными очками.

Следующую игру грозненцы проведут на своём поле против "Оренбурга". Встреча пройдёт в пятницу, 5 декабря.

