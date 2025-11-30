Черчесов - о победе над "Динамо": настрой был правильным

"Непростой матч, хотели выиграть. Настрой был правильным, но настороженность была. Говорили о стандартах, но прозевали, пропустили. Уступали в счёте, но ребята потом выполнили то, о чём говорили в перерыве. Видел, как они хотели играть, что делали. То, что планировали, не работало, перестроились в первом тайме", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".
"Ахмат" обыграл московское "Динамо" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиге на своём домашнем стадионе. У хозяев отличились Георгий Мелкадзе и Усман Ндонг, реализовавший пенальти. В составе гостей единственный гол забил Муми Нгамалё.
Отметим, что это первая победа грозненцев с 27 сентября. Тогда команда обыграла "Акрон" (3:0).
На данный момент подопечные Станислава Черчесова находятся на 10 позиции в турнирной таблице чемпионата России с 19 набранными очками.
Следующую игру грозненцы проведут на своём поле против "Оренбурга". Встреча пройдёт в пятницу, 5 декабря.