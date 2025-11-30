"Конечно, нам хочется большего. Где-то фортуна отвернулась от нас. Но я считаю, что если мы продолжим так же тренироваться и играть, мы можем подняться выше. Потенциал есть. К этому нужно стремиться и не довольствоваться седьмым местом", - приводит слова Кузяева "Чемпионат".
В воскресенье, 30 ноября, казанский "Рубин" на выезде уступил петербургскому "Зениту" со счетом 0:1 в матче 17 тура Российской Премьер-Лиги. Казанцы установили клубный антирекорд, не забив ни одного мяча в 4 выездных встречах чемпионата России кряду.
После 17 сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает 7 место в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги казанцы сыграют на выезде с "Ростовом".
Кузяев: "Рубин" может подняться выше седьмого места
Полузащитник "Рубина" Далер Кузяев высказался о потенциале команды.
Фото: ФК "Зенит"