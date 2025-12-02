Форвард "Рубина" рассказал, какое место "Зенит" мог бы занимать во французской Лиге 1

"Не могу назвать точное место "Зенита", выступай он в Лиге 1, но уверен, что он точно мог бы оказаться в первой десятке", - передает слова Сиве Metaratings.
Жак Сиве перебрался в "Рубин" в сентябре этого года из французского "Генгама" и подписал контракт до лета 2029 года. В составе казанской команды воспитанник "Дижона" принял участие в 12 матчах, в которых провел на поле суммарно 536 минут, получил три желтые корточки и забил один гол.
Нападающий "Рубина" Жак Сиве сравнил уровень "Зенита" с клубами чемпионата Франции.
Фото: ФК "Рубин"