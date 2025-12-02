Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Фулхэм
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
1 - 2 1 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Герта
6 - 1 6 1
КайзерслаутернЗавершен
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Форвард "Рубина" рассказал, какое место "Зенит" мог бы занимать во французской Лиге 1

Нападающий "Рубина" Жак Сиве сравнил уровень "Зенита" с клубами чемпионата Франции.
Фото: ФК "Рубин"
"Не могу назвать точное место "Зенита", выступай он в Лиге 1, но уверен, что он точно мог бы оказаться в первой десятке", - передает слова Сиве Metaratings.

Жак Сиве перебрался в "Рубин" в сентябре этого года из французского "Генгама" и подписал контракт до лета 2029 года. В составе казанской команды воспитанник "Дижона" принял участие в 12 матчах, в которых провел на поле суммарно 536 минут, получил три желтые корточки и забил один гол.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится