Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
0 - 1 0 1
ЭвертонЗавершен
Фулхэм
4 - 5 4 5
Манчестер СитиЗавершен
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
3 - 1 3 1
АтлетикоЗавершен

Кубок Италии

Новости
Ювентус
2 - 0 2 0
УдинезеЗавершен

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
1 - 2 1 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Герта
6 - 1 6 1
КайзерслаутернЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 1 3 1
МагдебургЗавершен
Боруссия Д
0 - 1 0 1
БайерЗавершен

"Про "Спартак" так никто вообще не должен говорить". Вингер красно-белых - о Талалаеве

Игрок "Спартака" Игорь Дмитриев отреагировал на слова главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: РПЛ
- Перед матчем Талалаев сказал, что "Спартак" - уже не та грозная сила для "Балтики"? Кто-то в команде видел, слышал эти слова, конечно. Все понимали, что так про "Спартак" никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но, к сожалению, не получилось.

"Балтика" встречалась с московским "Спартаком" в минувшую субботу, 29 ноября, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на "Ростех Арене" в Калининграде и завершился поражением красно-белых со счетом 0:1. Напомним, в первом круге команда Андрея Талалаева также одержала победу, разгромив "Спартак" в гостях - 3:0.

По итогам тура "Балтика" набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Талалаева опережают столичный клуб на 4 балла.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится