- Перед матчем Талалаев сказал, что "Спартак" - уже не та грозная сила для "Балтики"? Кто-то в команде видел, слышал эти слова, конечно. Все понимали, что так про "Спартак" никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но, к сожалению, не получилось.
"Балтика" встречалась с московским "Спартаком" в минувшую субботу, 29 ноября, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на "Ростех Арене" в Калининграде и завершился поражением красно-белых со счетом 0:1. Напомним, в первом круге команда Андрея Талалаева также одержала победу, разгромив "Спартак" в гостях - 3:0.
По итогам тура "Балтика" набрала 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Талалаева опережают столичный клуб на 4 балла.
Источник: "РБ Спорт"
"Про "Спартак" так никто вообще не должен говорить". Вингер красно-белых - о Талалаеве
Игрок "Спартака" Игорь Дмитриев отреагировал на слова главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
