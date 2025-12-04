Тедеев поделился мнением о том, почему у Карпина не получилось в "Динамо"

Тедеев и Карпин работали вместе в "Ростове". Примечательно, что Валерий Георгиевич покинул "Динамо" вскоре после домашнего поражения от "Акрона" Тедеева.
"С Валерием Георгиевичем у нас хорошие профессиональные отношения. Уважаю его и считаю, что нет смысла думать о том, что увольнение связано с поражением от «Акрона». Просто по времени так совпало. Его решение уйти из «Динамо» считаю правильным. Хочется, чтобы у него все было хорошо в сборной России.
Если бы Карпин не совмещал работу в сборной, а полностью занимался «Динамо», возможно, так было бы лучше и для него, и для команды. Основная проблема, на мой взгляд, заключалась в совмещении", — сказал Тедеев "Спорт-Экспрессу".
Под руководством Валерия Карпина "Динамо" провело 22 официальных матча, в которых одержало 8 побед, 5 раз сыграло вничью и потерпело 9 поражений. После ухода Карпина исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был назначен Ролан Гусев. Сейчас команда после 17 туров с 29 очками занимает 9-е место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев прокомментировал уход Валерия Карпина из московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Москва