Тедеев назвал недавние слова Слуцкого "бредовой мыслью"

В августе Дзюба выступил с заявлением о том, что "Акрону" необходимо усиление, иначе команда не добьется успеха. Слуцкий публично покритиковал Артема, намекнув на то, что это Заур Тедеев подсказал ему высказаться подобным образом, потому как самого Тедеева руководство тольяттинского клуба не услышало бы.
"Прошу прощения за резкость, но это бредовая мысль. Дзюбу использовать невозможно. Просто он человек с эмоциями и высказал то, что видел. Мы с ним эти темы внутри не разбирали. Один раз я высказался после первого тура с «Крыльями», что нам будет сложно, и больше об этом не говорил. Реакция Слуцкого меня не задела, поскольку я знаю, что прав. Я не использую игроков", — передает слова Тедеева "Спорт-Экспресс".
После 17 туров "Акрон" с 21 очком располагается на 8-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В 18 туре команда сыграет в гостях с "Зенитом" (3-е место, 36 очков). Встреча пройдет в субботу, 6 декабря. Начало — в 19:30 мск.
Фото: ФК "Акрон"