Парфенов уверен, что "Спартак" назначит иностранного главного тренера

Бывший футболист московского "Спартака" Дмитрий Парфенов поделился ожиданиями от назначения нового главного тренера команды.
Фото: ФК "Спартак"
11 ноября из "Спартака" был уволен Деян Станкович, а исполняющим обязанности главного тренера назначили Вадима Романова.

"В "Спартаке" 100% будет иностранный тренер. Шансов остаться у Романова нет. Думаю, они с Гусевым из "Динамо" останутся помощниками у новых главных тренеров в своих командах", — передает слова Парфенова "Чемпионат".

Под руководством Романова "Спартак" обыграл ЦСКА (1:0) и "Локомотив" (3:2), а также уступил "Балтике" (0:1). В субботу, 6 декабря, красно-белые сыграют дома с московским "Динамо" в рамках 18 тура Премьер-Лиги, который станет последним в 2025 году.

