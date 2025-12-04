Круговой поделился ожиданиями от матча против "Краснодара"

"Там будет совсем другой футбол, чем у нас был в том же матче с "Оренбургом". Обе команды — и мы, и "Краснодар" — очень открытые. Будет интересная встреча. Мы уже сыграли вничью с ними дома в первом круге (1:1). Будем надеяться, что в гостях теперь реализуем свои моменты и выиграем", - сказал Круговой.
Центральный матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между действующим чемпионом страны "Краснодаром" и обладателем Кубка и Суперкубка России московским ЦСКА состоится в ближайшее воскресенье, 7 декабря. Встреча пройдет на краснодарском стадионе "Ozon Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
Краснодарцы с 37 набранными очками занимают первое место в турнирной таблице и опережают "армейцев" на один балл.
Источник: "Известия"