Круговой поделился ожиданиями от матча против "Краснодара"

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем матче 18-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Там будет совсем другой футбол, чем у нас был в том же матче с "Оренбургом". Обе команды — и мы, и "Краснодар" — очень открытые. Будет интересная встреча. Мы уже сыграли вничью с ними дома в первом круге (1:1). Будем надеяться, что в гостях теперь реализуем свои моменты и выиграем", - сказал Круговой.

Центральный матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между действующим чемпионом страны "Краснодаром" и обладателем Кубка и Суперкубка России московским ЦСКА состоится в ближайшее воскресенье, 7 декабря. Встреча пройдет на краснодарском стадионе "Ozon Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Краснодарцы с 37 набранными очками занимают первое место в турнирной таблице и опережают "армейцев" на один балл.

Источник: "Известия"

