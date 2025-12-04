КДК РФС дисквалифицировал главного тренера "Балтики" Талалаева

"С учетом всех обстоятельств дела, КДК за оскорбительные нарушение в адрес соперников дисквалифицировать Талалаева на три матча РПЛ. Решение можно обжаловать", - передает слова Григорьянца "Чемпионат".
Напомним, главный тренер калининградской "Балтики" получил в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Спартака" два предупреждения и был удален на 33-й минуте игры. Первую желтую карточку специалисту показали за саркастические аплодисменты в сторону судьи, вторую - за оскорбительный жест в сторону резервного арбитра.
Таким образом Талалаев пропустил встречи своей команды с "Крыльями Советов", "Зенитом" и "Ростовом".
Фото: РПЛ