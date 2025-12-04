"На момент приобретения Веги была опция использования Сантоса в центральной зоне. Но потом вернулся Вендел, приехал Жерсон. Роман - наша инвестиция в будущее. Конечно, хочется, чтобы он с первых матчей помогал команде. Но это молодой игрок. В атаке у него хорошо получается, в оборонительных действиях нужно прибавлять, чтобы играть в стартовом составе", - сказал Семак.
"Зенит" подписал Романа Вегу, играющего на позиции левого крайнего защитника, в минувшее летнее трансферное окно из клуба "Архентинос Хуниорс". Стороны заключили контракт до конца июня 2030 года. В составе сине-бело-голубых 21-летний аргентинский футболист принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и 7 играх Кубка России, в которых провел на поле 823 минуты и не отметился результативными действиями, получив три желтые карточки.
Источник: "Чемпионат"
Семак назвал, в чем нужно прибавлять Веге, чтобы играть в стартовом составе "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре защитника команды Романа Веги.
Фото: ФК "Зенит"