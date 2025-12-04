"Был ли разговор после матча с Талалаевым, извинения? Нет. Мы остались в стороне от всей этой истории. Мне добавить нечего", - передает слова Романова "Чемпионат".
Напомним, главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев был удален на 33-й минуте матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги против московского "Спартака" (1:0). Сегодня, 4 декабря, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение о дисквалификации Талалаева на три игры.
Тренер "Спартака" Романов прокомментировал дисквалификацию Талалаева
Фото: РПЛ