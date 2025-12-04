"В прошлом сезоне на меня тоже накидывались". Соболев - о своей результативности

"Результативность - это главное. Да, я недостаточно забил и отдал. Если работать, голы придут. В прошлом сезоне на меня тоже накидывались, а в концовке забивал и отдавал", - цитирует Соболева "Матч ТВ".
Александр Соболев защищает цвета "Зенита" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне центральный нападающий записал на свой счет 3+1 по системе гол плюс пас в 15 матчах за сине-бело-голубых в РПЛ, проведя на поле 652 минуты. В 7 играх текущего розыгрышп Кубка России 28-летний форвард забил 2 мяча и отдал голевую передачу.
Фото: ФК "Зенит"