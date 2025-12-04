- Ну я никогда ни о чем не жалею. Мне кажется, сейчас видно, что это было не зря. Мне очень нравится быть в ЦСКА и играть. Вот в этом сезоне открыл для себя новую позицию на фланге атаки. Что-то получается, что-то нет. Но буду стараться дальше приносить пользу команде.
Данил Круговой - воспитанник Академии "Зенита". Летом 2024 года крайний защитник перебрался в стан московского ЦСКА в качестве свободного агента. Действующий контракт игрока со столичным клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
В нынешнем сезоне Круговой провел в составе "армейцев" 26 матчей во всех турнирах, включая Суперкубок России, в которых отметился 4 забитыми голами и 5 голевыми передачами.
Источник: "Чемпионат"
"Никогда ни о чем не жалею". Круговой высказался о переходе из "Зенита" в ЦСКА
Защитник Данил Круговой прокомментировал свое решение перейти в стан "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА