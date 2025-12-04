Матчи Скрыть

Батраков назвал тройку самых сильных футболистов, против которых играл

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал, против кого ему было тяжелее всего играть.
Фото: ФК "Локомотив"
"Самый сильный игрок, против которого выходил? Вендел, Барко и Глушенков. Когда Максим в прайме, он очень сильный футболист", - сказал Батраков.

Алексей Батраков, играющий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником столичного "Локомотива". В текущем сезоне 20-летний хавбек провел за команду 22 матча в РПЛ и Кубке России, забил 14 голов и сделал 5 результативных передач. На данный момент Батраков с 10 мячами возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата России.

Источник: "СЭ"

