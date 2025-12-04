"В контракте Кирилла Глебова с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов", - передает слова агента "Чемпионат".
20-летний вингер Кирилл Глебов - воспитанник ЦСКА. Действующий контракт крайнего нападающего с московским клубом рассчитан до июня 2028 года. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 22 матчах за красно-синих во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Агент Глебова рассказал, прописана ли в контракте игрока с ЦСКА сумма отступных
Таймаз Хархаров, агент вингера ЦСКА Кирилла Глебова, ответил на вопрос, есть ли отступные в нынешнем соглашении футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА