Матчи Скрыть

Агент Глебова рассказал, прописана ли в контракте игрока с ЦСКА сумма отступных

Таймаз Хархаров, агент вингера ЦСКА Кирилла Глебова, ответил на вопрос, есть ли отступные в нынешнем соглашении футболиста.
Фото: ПФК ЦСКА
"В контракте Кирилла Глебова с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов", - передает слова агента "Чемпионат".

20-летний вингер Кирилл Глебов - воспитанник ЦСКА. Действующий контракт крайнего нападающего с московским клубом рассчитан до июня 2028 года. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 22 матчах за красно-синих во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится