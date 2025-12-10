"Макаров — это не потеря для "Динамо". Это провальный трансфер. Засветился в "Нефтехимике" и "Рубине" в 2-3 матчах, "Динамо" поторопилось его купить. Это футболист ниже среднего уровня. А такие высказывания про тренерский штаб его не красят.
У Макарова в "Динамо" шансов нет. Он не принёс никакой пользы клубу", - цитирует Гришина "Советский cпорт".
Денис Макаров перешел в московское "Динамо" из казанского "Рубина" летом 2021 года за 7,5 миллионов евро. На счету полузащитника 121 матч за бело-голубых во всех турнирах, 22 забитых мяча и 14 результативных передач. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.
Ранее Денис Макаров обвинил тренерский штаб в отсутствии уважения к нему. Полузащитник недоволен тем, что под руководством Ролана Гусева ни разу не вышел на поле в 4 встречах - футболист намерен покинуть стан бело-голубых.
Гришин: Макаров - футболист ниже среднего уровня
Экс-игрок "Динамо" Александр Гришин высказался о полузащитнике бело-голубых Денисе Макарове.