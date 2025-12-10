Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Гришин: Макаров - футболист ниже среднего уровня

Экс-игрок "Динамо" Александр Гришин высказался о полузащитнике бело-голубых Денисе Макарове.
"Макаров — это не потеря для "Динамо". Это провальный трансфер. Засветился в "Нефтехимике" и "Рубине" в 2-3 матчах, "Динамо" поторопилось его купить. Это футболист ниже среднего уровня. А такие высказывания про тренерский штаб его не красят.

У Макарова в "Динамо" шансов нет. Он не принёс никакой пользы клубу", - цитирует Гришина "Советский cпорт".

Денис Макаров перешел в московское "Динамо" из казанского "Рубина" летом 2021 года за 7,5 миллионов евро. На счету полузащитника 121 матч за бело-голубых во всех турнирах, 22 забитых мяча и 14 результативных передач. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Ранее Денис Макаров обвинил тренерский штаб в отсутствии уважения к нему. Полузащитник недоволен тем, что под руководством Ролана Гусева ни разу не вышел на поле в 4 встречах - футболист намерен покинуть стан бело-голубых.

