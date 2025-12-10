Газизов прокомментировал отставку Биджиева

- Он проделал с нами большой путь. Вывел команду в РПЛ, добился хорошего результата в первый год. Мы работали дальше, но, наверное, на каком-то этапе эмоциональный фон подустал, - сказал Газизов "Матч ТВ".
Хасанби Биджиев возглавил "Динамо" из Махачкалы зимой 2023 года. 59-летний специалист подал в отставку после проигранного матча с "Пари НН" в 18-м туре РПЛ (0:1).
На данный момент "Динамо" Махачкала идет 13-м месте в таблице РПЛ с 15 очками.
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался об отставке главного тренера команды Хасанби Биджиева.
Фото: "Чемпионат"