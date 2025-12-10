Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Газизов прокомментировал отставку Биджиева

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался об отставке главного тренера команды Хасанби Биджиева.
Фото: "Чемпионат"
- Он проделал с нами большой путь. Вывел команду в РПЛ, добился хорошего результата в первый год. Мы работали дальше, но, наверное, на каком-то этапе эмоциональный фон подустал, - сказал Газизов "Матч ТВ".

Хасанби Биджиев возглавил "Динамо" из Махачкалы зимой 2023 года. 59-летний специалист подал в отставку после проигранного матча с "Пари НН" в 18-м туре РПЛ (0:1).

На данный момент "Динамо" Махачкала идет 13-м месте в таблице РПЛ с 15 очками.

