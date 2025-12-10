Кайрат - Олимпиакос 0 - 1. Голом отличился Желсон Мартинш, 73 минута.
Юнион - Марсель 2 - 3. Голами у хозяев отличился Халайли (5,71 минута), у гостей - Пайшао (15), Гринвуд (41, 58).
Барселона - Айнтрахт 2 - 1. Дублем у хозяев отличился защитник Жюль Кунде (50, 53), за гостей гол забил Кнауфф (21).
Бавария - Спортинг Лиссабон 3 - 1. У мюнхенцев отличились Гнабри (65), Карл (69), Та (77), гол в свои ворота забил Киммих (54)
Тоттенхэм - Славия 3 - 0. Отличились Зима, 26 (аг), Кудус, 50 (пен), Симонс, 80 (пен)
ПСВ - Атлетико 2 - 3. За хозяев забивали бывший игрок "Спартака" Тиль 10, Пепи, 85. В составе мадридцев отличились Альварес, 37, Ганцко, 52, Серлот, 56.
Волевые победы "Барсы", "Аталанты" и другие результаты матчей Лиги Чемпионов
Результаты матчей первого игрового дня шестого тура Лиги Чемпионов.
Фото: "Чемпионат"