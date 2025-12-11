Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

В "Спартаке" отреагировали на слухи о желании Барко покинуть команду

Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов ответил на вопрос о будущем в команде аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее аргентинский журналист Себастьян Срур опубликовал скриншоты переписки якобы с Барко, в которой футболист просит связать его с тренерским штабом аргентинского "Ривер Плейт" для обсуждения потенциального перехода. В "Спартак" Барко перешел именно из "Ривер Плейт" в июле 2024 года за 14 млн евро.

"Переговоры по новому контракту Барко? Он один из самых сильных наших футболистов. Мы сравниваем его статистику и проводим аналитику выступлений по сравнению с прошлым сезоном. Барко нужен "Спартаку" и важен для клуба. А комментировать скриншоты, сделанные не с его телефона, наверное, не стоит", — передает слова Некрасова Sport24.

На данный момент Эсекьель Барко провел за "Спартак" 57 матчей, забил 18 мячей и отдал 13 результативных передач. На первом отрезке сезона 2025/2026 аргентинец отметился 4 голами и 4 ассистами в 21 игре чемпионата и Кубка России.

Контракт Барко со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 14 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится