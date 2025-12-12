Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
22:45
НантНе начат

Селюк выделил лучших футболистов РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги на данный момент.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кордоба является футболистом номером один на сегодня в РПЛ. Можно еще выделить Батракова, но форвард краснодарцев точно лучший игрок первой части сезона. Кордоба забивает, помог "Краснодару" стать чемпионом и удержаться на первом месте после 18 туров. Мне нравится Тюкавин, но он не так давно играет после травмы, поэтому сейчас его сложно назвать одним из лучших", — передает слова Селюка Metaratings.

В первой части сезона 2025/2026 Джон Кордоба провел за "Краснодар" 24 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

В активе Алексея Батракова — 23 встречи, 15 голов и 6 ассистов за "Локомотив". Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" 15 игр, забил 4 мяча и отдал 4 ассиста.

