Саво Милошевич может стать главным тренером клуба РПЛ

"На данном этапе ведутся переговоры на разных рынках, включая Россию. Мы можем подтвердить, что есть конкретный интерес со стороны клубов РПЛ. Однако пока никаких решений принято не было, и ни одна конкретная ситуация не достигла окончательной стадии", - цитирует Занфаньо "Чемпионат".
Саво Милошевич выступал за "Партизан", "Астон Виллу", "Парму", "Осасуну", "Торонто" и казанский "Рубин". После завершения карьеры профессионального футболиста сербский специалист был главным тренером "Партизана", "Олимпии" и сборной Боснии и Герцеговины.
На данный момент московский "Спартак", столичное "Динамо" и махачкалинское "Динамо" находятся в поисках главного тренера. Оба клуба из Москвы объявили об отставке специалистов в ноябре, махачкалинцы расстались с Хасанби Биджиевым в декабре.
Футбольный агент Саво Милошевича Алехандро Занфаньо заявил, что его клиент может возглавить клуб РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES