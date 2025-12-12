Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
23:00
ЖиронаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
22:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
22:45
НантНе начат

Саво Милошевич может стать главным тренером клуба РПЛ

Футбольный агент Саво Милошевича Алехандро Занфаньо заявил, что его клиент может возглавить клуб РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES
"На данном этапе ведутся переговоры на разных рынках, включая Россию. Мы можем подтвердить, что есть конкретный интерес со стороны клубов РПЛ. Однако пока никаких решений принято не было, и ни одна конкретная ситуация не достигла окончательной стадии", - цитирует Занфаньо "Чемпионат".

Саво Милошевич выступал за "Партизан", "Астон Виллу", "Парму", "Осасуну", "Торонто" и казанский "Рубин". После завершения карьеры профессионального футболиста сербский специалист был главным тренером "Партизана", "Олимпии" и сборной Боснии и Герцеговины.

На данный момент московский "Спартак", столичное "Динамо" и махачкалинское "Динамо" находятся в поисках главного тренера. Оба клуба из Москвы объявили об отставке специалистов в ноябре, махачкалинцы расстались с Хасанби Биджиевым в декабре.

