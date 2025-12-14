Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

2025/26
Ноттингем Форест
17:00
ТоттенхэмНе начат
Сандерленд
17:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Манчестер СитиНе начат
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Севилья
16:00
ОвьедоНе начат
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Милан
14:30
СассуолоНе начат
Удинезе
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Лион
17:00
ГаврНе начат
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

"Средний тренер". Двукратный чемпион России предложил уволить Карпина из сборной России

Двукратный чемпион России в составе "Рубина" Алексей Попов высказался об уровне национальной команды страны.
Фото: РФС
"Никаких скоростей, все атаки очень медленные. Сборные-аутсайдеры южноамериканского отбора на ЧМ спокойно контролировали мяч против нас. Мы оказались не готовы. Надо понимать, какие задачи у сборной. Турнирных задач нет. Можно убрать Карпина и сделать командно-тренировочный пункт из трех-четырех русских тренеров.

Карпин сделал свою работу, его нельзя упрекнуть. Он работает, как умеет. Карпин — средний тренер, который ничего не достиг", - приводит слова Попова Metaratings.

С июня по ноябрь текущего года Валерий Карпин занимал пост главного тренера в московском "Динамо", а также параллельно возглавлял национальную команду России. На данный момент специалист работает лишь в сборной. В ноябре сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).

Напомним, что национальная команда страны отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В нынешнем году подопечные Валерия Карпина провели 10 товарищеских матчей, одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и один раз проиграли.

