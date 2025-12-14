"Средний тренер". Двукратный чемпион России предложил уволить Карпина из сборной России

"Никаких скоростей, все атаки очень медленные. Сборные-аутсайдеры южноамериканского отбора на ЧМ спокойно контролировали мяч против нас. Мы оказались не готовы. Надо понимать, какие задачи у сборной. Турнирных задач нет. Можно убрать Карпина и сделать командно-тренировочный пункт из трех-четырех русских тренеров.
Карпин сделал свою работу, его нельзя упрекнуть. Он работает, как умеет. Карпин — средний тренер, который ничего не достиг", - приводит слова Попова Metaratings.
С июня по ноябрь текущего года Валерий Карпин занимал пост главного тренера в московском "Динамо", а также параллельно возглавлял национальную команду России. На данный момент специалист работает лишь в сборной. В ноябре сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).
Напомним, что национальная команда страны отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года. В нынешнем году подопечные Валерия Карпина провели 10 товарищеских матчей, одержали шесть побед, трижды сыграли вничью и один раз проиграли.
Двукратный чемпион России в составе "Рубина" Алексей Попов высказался об уровне национальной команды страны.
Фото: РФС