- В этом году он играет просто блестяще. Если Дмитрий уйдет, то это будет большой потерей для "Локомотива". В то же время его подписание — это риск и для ЦСКА, вопрос в том, продолжит ли он там играть так же, - сказал Танасиевич "РБ Спорт".
Ранее сегодня, 3 декабря, в СМИ появилась информация о том, что воспитанник и капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отклонил финальное предложение московского клуба по продлению контракта и перейдет в ЦСКА.
Нынешнее соглашение 29-летнего хавбека с "железнодорожниками" истекает в конце июня 2026 года. В этом сезоне Баринов провел 24 матча, забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.
Танасиевич: подписание Баринова - риск для ЦСКА
Бывший игрок "Динамо" Йован Танасиевич прокомментировал возможный переход полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"