"У "Динамо" есть проблемы в обороне, особенно в центральной зоне. Это не самая сильная сторона в команде. Может быть, зимой руководство внесет какие-то коррективы, чтобы уже весной выправить положение", — передает слова Тукманова "Евро-Футбол.Ру".
После 18 туров "Динамо" Москва с 21 очком располагается на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет всего +1 при 27 забитых и 26 пропущенных мячах.
Тукманов выделил главную проблему московского "Динамо"
Бывший президент Российского футбольного союза Александр Тукманов поделился мнением о выступлениях московского "Динамо" в первой части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Динамо" Москва