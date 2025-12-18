Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

"Краснодар" не запрашивал полиграф по эпизоду с Кордобой и Вильягрой — источник

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что ни "Краснодар", ни ЦСКА не запрашивали проверку эпизода с Джоном Кордобой и Родриго Вильягрой на полиграфе.
Фото: ФК "Краснодар"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил прекратить производство по этому делу. Напомним, ранее Кордоба заявлял, что в перерыве матча 18 тура Премьер-Лиги "Краснодар" — ЦСКА (3:2) Вильягра оскорбил его на расовой почве.

"Кордоба говорит про оскорбления, а Вильягра — что он этого не говорил. Статья 122 о клевете неприменима. Если бы кто-то обратился к официальным лицам матча, но к ним никто не обратился.

Ни один из клубов также не заявил о проведении экспертизы на полиграфе. Несколько лет назад тоже Кордоба оскорблял судей, мы сделали официальный перевод того, что он сказал. Нигде нет аудио, кто что говорил. К сожалению, на видео лицо Вильягры не видно — это пишет и сам "Краснодар".

В интересах "Краснодара" было представить информативную запись, как мы и просили. Но был представлен материал технической записи и записи основного вещателя, где не слышно, о чем говорят игроки", — передает слова Григорьянца "Матч ТВ".

После матча Джон Кордоба выразил надежду, что Родриго Вильягра получит строгое наказание за свои слова в его адрес.

