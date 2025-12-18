Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Пестряков высказался о перспективах "Акрона" в текущем сезоне РПЛ

Нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков поделился ожиданиями от команды во втором круге РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
- Если брать турнирную составляющую, то седьмая строчка. Это достижимо. Думаю, мы можем побороться. Всё будет зависеть только от нас, - сказал Пестряков "Чемпионату".

В текущем сезоне Пестряков принял участие в 18 встречах за "Акрон", в которых отметился шестью голами и отдал две результативные передачи.

На данный момент "Акрон" идет на 9 месте в РПЛ с 21 набранным очком.

