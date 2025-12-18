Пестряков высказался о перспективах "Акрона" в текущем сезоне РПЛ

- Если брать турнирную составляющую, то седьмая строчка. Это достижимо. Думаю, мы можем побороться. Всё будет зависеть только от нас, - сказал Пестряков "Чемпионату".
В текущем сезоне Пестряков принял участие в 18 встречах за "Акрон", в которых отметился шестью голами и отдал две результативные передачи.
На данный момент "Акрон" идет на 9 месте в РПЛ с 21 набранным очком.
Нападающий "Акрона" Дмитрий Пестряков поделился ожиданиями от команды во втором круге РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"