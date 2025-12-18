Шпилевский: уверен, что Боселли у нас сезон закончит

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался о будущем полузащитника команды Хуана Боселли.

Фото: "Чемпионат"

- Я уверен, что он у нас сезон закончит. Что будет дальше — никто не знает. Думаю, Хуан так же стремится на повышение, но в первую очередь я сосредоточен, и Хуан – так же, - сказал Шпилевский клубной пресс-службе.



Хуан Боселли, защищает цвета "Пари НН" с осени 2023 года. На счету 26-летнего форварда 75 матчей за нижегородскую команду в чемпионате и Кубке России, в которых он забил 24 мяча и отдал 4 голевые передачи. В этом сезоне уругваец забил 10 мячей в 20 играх. Контракт игрока с российским клубом истекает будущим летом.