Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Шпилевский: уверен, что Боселли у нас сезон закончит

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский высказался о будущем полузащитника команды Хуана Боселли.
Фото: "Чемпионат"
- Я уверен, что он у нас сезон закончит. Что будет дальше — никто не знает. Думаю, Хуан так же стремится на повышение, но в первую очередь я сосредоточен, и Хуан – так же, - сказал Шпилевский клубной пресс-службе.

Хуан Боселли, защищает цвета "Пари НН" с осени 2023 года. На счету 26-летнего форварда 75 матчей за нижегородскую команду в чемпионате и Кубке России, в которых он забил 24 мяча и отдал 4 голевые передачи. В этом сезоне уругваец забил 10 мячей в 20 играх. Контракт игрока с российским клубом истекает будущим летом.

