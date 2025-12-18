Тукманов считает, что спрос на Сафонова в Европе вырастет

В финале турнира российский вратарь "Пари Сен-Жермен" отразил четыре пенальти в послематчевой серии и принес своей команде победу (1:1, по пенальти 2:1). Ранее в турнирах ФИФА ни один голкипер не отражал четыре подряд удара с точки.
"Не стал бы сравнивать Матвея ни с кем из великих вратарей, потому что Сафонов — сам личность. Сыграл он действительно блестяще. Взять четыре пенальти — это большой спортивный подвиг. Он большой молодец, подтвердил свой класс. Думаю, что в Европе на Сафонова сейчас активно будет расти спрос", — сказал Тукманов в беседе с "Матч ТВ".
На данный момент Матвей Сафонов выиграл с "ПСЖ" шесть трофеев — чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок. Контракт российского голкипера с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.
Бывший вице-президент Российского футбольного союза Александр Тукманов прокомментировал выступление Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
