Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Тукманов считает, что спрос на Сафонова в Европе вырастет

Бывший вице-президент Российского футбольного союза Александр Тукманов прокомментировал выступление Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Фото: Getty Images
В финале турнира российский вратарь "Пари Сен-Жермен" отразил четыре пенальти в послематчевой серии и принес своей команде победу (1:1, по пенальти 2:1). Ранее в турнирах ФИФА ни один голкипер не отражал четыре подряд удара с точки.

"Не стал бы сравнивать Матвея ни с кем из великих вратарей, потому что Сафонов — сам личность. Сыграл он действительно блестяще. Взять четыре пенальти — это большой спортивный подвиг. Он большой молодец, подтвердил свой класс. Думаю, что в Европе на Сафонова сейчас активно будет расти спрос", — сказал Тукманов в беседе с "Матч ТВ".

На данный момент Матвей Сафонов выиграл с "ПСЖ" шесть трофеев — чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок. Контракт российского голкипера с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.

