Пестряков отметил значимость Дзюбы для "Акрона"

Форвард выступает за "Акрон" с 2024 года.
"Он повлиял на состояние всего коллектива. Понятное дело, что с ним мы стали более сплоченными. Как мы знаем, своей речью и харизмой он смог сплотить сборную России на чемпионате мира-2018. У него хорошо это получается, поэтому в "Акроне" он многое принес коллективу", — передает слова Пестрякова "Чемпионат".
Артем Дзюба провел в составе "Акрона" 40 матчей, забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач, включая 5 голов и 4 ассиста в сезоне 2025/2026. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Фото: ФК "Акрон"