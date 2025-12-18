Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Пестряков отметил значимость Дзюбы для "Акрона"

Полузащитник тольяттинского "Акрона" Дмитрий Пестряков высказался о том, какое влияние на коллектив оказывает нападающий Артем Дзюба.
Фото: ФК "Акрон"
Форвард выступает за "Акрон" с 2024 года.

"Он повлиял на состояние всего коллектива. Понятное дело, что с ним мы стали более сплоченными. Как мы знаем, своей речью и харизмой он смог сплотить сборную России на чемпионате мира-2018. У него хорошо это получается, поэтому в "Акроне" он многое принес коллективу", — передает слова Пестрякова "Чемпионат".

Артем Дзюба провел в составе "Акрона" 40 матчей, забил 15 мячей и отдал 11 результативных передач, включая 5 голов и 4 ассиста в сезоне 2025/2026. Контракт футболиста с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится