Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Промес заявил о желании возобновить карьеру

Экс-игрок "Спартака" Квинси Промес, находящийся под стражей, рассказал о желании продолжить футбольную карьеру.
Фото: "Чемпионат"
- Когда меня освободят, я буду очень усердно тренироваться, чтобы набрать форму. Если я буду в хорошей форме, буду интересен любому клубу. Я почти уверен, что найду клуб, - сказал Промес De Telegraaf.

В феврале 2024 года суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Кроме того, летом 2023 года футболист был приговорен к 18 месяцам лишения свободы за нападение с ножом на своего двоюродного брата. Последним клубом голландца был арабский "Юнайтед".

За "Спартак" Квинси Промес выступал с 2014-го по 2018-й, а также с 2021 по 2023 год, став Чемпионом России (2016/2017) и обладателем Кубка России (2021/2022).

