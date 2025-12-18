Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Экс-тренер Сафонова прокомментировал игру вратаря в матче с "Фламенго"

Бывший тренер вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова Алексей Антонюк высказался об игре российского голкипера в финале Межконтинентального кубка с "Фламенго" (1:1 осн, 2:1 пен).
Фото: Getty Images
- Игра Сафонова показывает, что это — очень круто. И это сигнал для Европы: обратите внимание на российских вратарей — они могут взять четыре пенальти в послематчевой серии! —сказал Антонюк "Чемпионату".

Вчера, 17 декабря, "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара с точки. Матч с "Фламенго" стал для Матвея Сафонова четвертым в сезоне. С "ПСЖ" россиянин выиграл уже шесть титулов.

