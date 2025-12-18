- Игра Сафонова показывает, что это — очень круто. И это сигнал для Европы: обратите внимание на российских вратарей — они могут взять четыре пенальти в послематчевой серии! —сказал Антонюк "Чемпионату".
Вчера, 17 декабря, "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара с точки. Матч с "Фламенго" стал для Матвея Сафонова четвертым в сезоне. С "ПСЖ" россиянин выиграл уже шесть титулов.
Экс-тренер Сафонова прокомментировал игру вратаря в матче с "Фламенго"
Бывший тренер вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова Алексей Антонюк высказался об игре российского голкипера в финале Межконтинентального кубка с "Фламенго" (1:1 осн, 2:1 пен).
