- Сафонов прославил русскую вратарскую школу. Он внёс большой вклад в российскую историю футбола. Это очень хорошая, большая реклама "Краснодару" и в целом нашей лиге, - сказал Семин "РИА Новости Спорт".
Вчера, 17 декабря, "ПСЖ" обыграл "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара с точки. Матч с "Фламенго" стал для Матвея Сафонова четвертым в сезоне. С "ПСЖ" россиянин выиграл уже шесть титулов.
Семин: Сафонов прославил русскую вратарскую школу
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об игре Сафонова в финале Межконтинентального кубка с "Фламенго" (1:1 осн, 2:1 пен), в котором российский вратарь отбил 4 пенальти.
Фото: Getty Images