Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
23:00
АталантаНе начат
Монако
23:00
ПСЖНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
2 - 1 2 1
АндижанЗавершен
Крылья Советов
3 - 2 3 2
ЧелябинскЗавершен
Краснодар
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен

Два игрока "Спартака" перейдут в "КАМАЗ" - источник

"КАМАЗ" договорился о переходе двух игроков "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, Максим Лайкин перейдет в клуб из Набережных Челнов на правах аренды. Антон Рощин подпишет с "КАМАЗом" контракт до конца июня 2028 года.

Оба российских футболиста являются воспитанниками московского "Спартака". Опорный полузащитник Лайкин провел за основной состав клуба 3 матча, атакующий полузащитник Антон Рощин - 1 встречу. Голевыми действиями игроки не отличились.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится