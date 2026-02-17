По информации источника, Максим Лайкин перейдет в клуб из Набережных Челнов на правах аренды. Антон Рощин подпишет с "КАМАЗом" контракт до конца июня 2028 года.
Оба российских футболиста являются воспитанниками московского "Спартака". Опорный полузащитник Лайкин провел за основной состав клуба 3 матча, атакующий полузащитник Антон Рощин - 1 встречу. Голевыми действиями игроки не отличились.
Источник: Metaratings
Два игрока "Спартака" перейдут в "КАМАЗ" - источник
"КАМАЗ" договорился о переходе двух игроков "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"