Тренер сборной Мали: пока не уверен, что мы сыграем с Россией

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался о возможном матче против России.
Фото: РФС
Бельгийский специалист заявил, что пока не получал официального предложения о товарищеском матче с Россией.

"На данный момент я не получил официального подтверждения о товарищеском матче со сборной России.

Есть информация, что мы сыграем этот матч, но я пока не уверен.
Были разговоры об игре 27 марта, но пока неясно, где именно она пройдет", - сказал Саинтфит "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что национальная команда России может провести товарищеский матч против Мали в конце марта 2026 года.

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 33-е место в рейтинге сборных ФИФА, Мали находится на 54-й строчке.

