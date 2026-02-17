Тренер сборной Мали: пока не уверен, что мы сыграем с Россией

"На данный момент я не получил официального подтверждения о товарищеском матче со сборной России.
Есть информация, что мы сыграем этот матч, но я пока не уверен.Были разговоры об игре 27 марта, но пока неясно, где именно она пройдет", - сказал Саинтфит "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что национальная команда России может провести товарищеский матч против Мали в конце марта 2026 года.
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 33-е место в рейтинге сборных ФИФА, Мали находится на 54-й строчке.