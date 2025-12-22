Тикнизян рассказал, какую зарплату ему предлагал "Зенит"

По словам футболиста, вариант с сине-бело-голубыми был более актуален для "Локомотива", чем лично для него. Тикнизян отметил, что представители "Зенита" выходили на него еще во время зимних сборов в 2024 году, однако в тот момент он и его окружение делали ставку на возможность продолжить карьеру в Европе.
Футболист подчеркнул, что тогда "Локомотив" находился в числе лидеров чемпионата, а сам он не рассматривал резкую смену команды.
- Я таких вещей не стесняюсь. Если сейчас озвучивать цифры, то почему бы и нет? "Зенит" предлагал мне 11,5 миллиона в месяц, я попросил 13 млн рублей. Я ждал реакции от "Зенита". Хотел посмотреть, вступят ли они в переговоры, - сказал Тикнизян в беседе с Нобелем Арустамяном.
Напомним, летом 2025 года "Локомотив" продал Наира Тикнизяна в сербскую "Црвену Звезду".