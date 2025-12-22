Тикнизян раскрыл точную зарплату в "Локомотиве" и "Црвене Звезде"

Футболист подтвердил, что в Сербии его доход оказался ниже, чем в РПЛ, однако этот фактор не стал для него определяющим. По словам Тикнизяна, главным мотивом для трансфера стала возможность регулярно играть в Европе и быть ключевым игроком команды.
- Сейчас моя зарплата в "Црвене Звезде" 600 тысяч евро чистыми. В "Локомотиве" зарабатывал больше - примерно 750 тысяч в год. Я понимал, что иду на понижение, но объяснял это для себя очень просто: я хотел играть в Европе, - сказал футболист в интервью Нобелю Арустамяну.
Защитник выступает за сербскую команду с лета 2025 года, перейдя из "Локомотива".