Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Фулхэм
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм

Суперкубок Италии

Наполи
1 - 0 1 0
Болонья2 тайм

Тикнизян раскрыл точную зарплату в "Локомотиве" и "Црвене Звезде"

Защитник сербской "Црвены Звезды" Наир Тикнизян, ранее выступавший за московский "Локомотив", подробно рассказал о своей зарплате в России и Сербии
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист подтвердил, что в Сербии его доход оказался ниже, чем в РПЛ, однако этот фактор не стал для него определяющим. По словам Тикнизяна, главным мотивом для трансфера стала возможность регулярно играть в Европе и быть ключевым игроком команды.

- Сейчас моя зарплата в "Црвене Звезде" 600 тысяч евро чистыми. В "Локомотиве" зарабатывал больше - примерно 750 тысяч в год. Я понимал, что иду на понижение, но объяснял это для себя очень просто: я хотел играть в Европе, - сказал футболист в интервью Нобелю Арустамяну.

Защитник выступает за сербскую команду с лета 2025 года, перейдя из "Локомотива".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится