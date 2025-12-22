Тикнизян рассказал о разговоре с представителем "Порту"

Футболист признался, что после одного из матчей действительно общался с представителем португальского клуба, однако никаких продолжений эта история не получила.
- После матча с "Порту" ко мне подошел человек из тренерского штаба, поблагодарил за игру и сказал, что я хорошо себя проявил. В тот момент я подумал, что, возможно, их заинтересовал, но на этом все и закончилось, - сказал защитник в беседе с Нобелем Арустамяном.
Защитник сборной Армении выступает в Сербии с лета 2025 года, до этого он играл в составе столичного "Локомотива". В составе белградского клуба он провел 25 матчей и сделал два ассиста. Его трудовой договор с "Црвеной" действует до 2028 года.
Игрок "Црвены Звезды" Наир Тикнизян прокомментировал сообщения об интересе к нему со стороны "Ланса" и "Порту".
Фото: ФК "Локомотив"