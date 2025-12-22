Матчи Скрыть

Тикнизян рассказал, зачем получил сербский паспорт

Защитник "Црвены Звезды" Наир Тикнизян прокомментировал получение сербского паспорта, который он оформил в сентябре 2025 года.
Фото: ФК "Црвена Звезда"
Футболист рассказал, что инициатива исходила от клуба и была продиктована исключительно практическими соображениями.

По словам Тикнизяна, новое гражданство значительно упрощает логистику в еврокубках и дает определенные преимущества внутри сербского чемпионата, при этом никаких минусов для себя он в этом решении не увидел.

- Инициатива клуба. Сказали, что это облегчит мне путешествия по Европе, даст преимущество внутри чемпионата. Я согласился, потому что от этого ничего не терял, - сказал экс-игрок "Локомотива" в интервью Нобелю Арустамяну.

Тикнизян выступает за "Црвену Звезду" с лета 2025 года.

