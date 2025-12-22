Несмотря на внушительное количество матчей, футболист признался, что не чувствует себя значимой фигурой в истории клуба.
- Кем я остался в истории клуба? Никем. Я не выиграл ни одного трофея. Даже если взять то, что сыграл много матчей, это никого не интересует. Я иначе представлял себе уход из "Локомотива", но это жизнь, - сказал игрок в интервью Нобелю Арустамяну.
Футболист выступал за "Локомотив" с 2021 по 2025 год, проведя за клуб 122 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 17 результативных передач. Летом футболист покинул московскую команду и с сезона-2025/2026 продолжает карьеру в Сербии, защищая цвета "Црвены Звезды".
Тикнизян откровенно высказался о карьере в "Локомотиве"
Игрок "Црвены Звезды" Наир Тикнизян крайне самокритично оценил свой этап карьеры в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"