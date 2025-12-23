Матчи Скрыть

Полузащитник "Рубина" интересен двум топ-клубам РПЛ - источник

Полузащитник "Рубина" Угочукву Иву может продолжить карьеру в другом российском клубе.
Фото: ФК "Рубин"
По информации источника, московский "Спартак" и ЦСКА заинтересованы в услугах полузащитника, который не считается легионером в РПЛ. Казанцы на данный момент не получали предложений по трансферу футболиста.

В текущем сезоне Угочукву Иву провел за казанцев во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 3 миллиона евро, контракт игрока с "Рубином" рассчитан до конца июня 2028 года.

По итогам 18 сыгранных туров команда Рашида Рахимова занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками.

Источник: Metaratings.

