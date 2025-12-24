"Футбол при Эмери был достаточно интересным, и Карседо был вовлечён в процесс работы. Сейчас у него уже есть опыт для работы главным тренером. Будет непросто, но почему бы и нет? Карседо сейчас подходящая кандидатура. Он отвечал в "Спартаке" за те же действия, что и Эмери", - приводит слова Билялетдинова Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" может назначить Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера - на данный момент специалист занимает аналогичную должность в кипрском "Пафосе". Ранее Карседо работал в испанских клубах "Реал Сарагоса" и "Ивиса", а также был помощником Унаи Эмери.
В ноябре текущего года московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера. По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе.
Билялетдинов объяснил, почему Карседо является подходящей кандидатурой для "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Динияр Билялетдинов высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера красно-белых.
